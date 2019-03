Die Pfarrei Viereth und die Kath. Erwachsenenbildung laden am heutigen Dienstag zum Vortrag "Die zehn Gebote - Grundsätze eines guten Lebens" ein. Beginn ist um 19 Uhr im Pfarrzentrum Viereth in der Klosterstraße, Referent ist Elmar Koziel. Die zehn Gebote gehören - zusammen mit dem Vaterunser und dem Glaubensbekenntnis - zum Grundbestand unseres Glaubens. Obwohl die Gebote uns von Kindestagen an bekannt sind, geben sie bei näherem Hinsehen auch einige Rätsel auf: Warum sind es gerade zehn? Wie verhalten sie sich zu anderen Geboten und Lebensregeln? Was besagten sie im alten Israel, was dachte man in späteren Zeiten über sie? Können sie trotz ihres Alters auch heute von Bedeutung sein? Sind sie vielleicht sogar unverzichtbar, wenn man das Leben richtig führen will? Diesen und weiteren Fragen wird Koziel in seinem Vortrag nachgehen. red