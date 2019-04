Grundlagen-Workshop zur Ahnenforschung

Wie geht Familiengeschichtsforschung? Wie vermeide ich Fehler und welche Strategien haben sich bewährt? Der Arbeitskreis Familiengeschichtsforschung lädt am Dienstag, 9. April, um 17.30 Uhr im Seminarraum im Hof des Evangelischen Bildungswerks Bayreuth, Richard-Wagner-Straße 24, zu einen Workshop ein, in dem es um das Basiswissen geht. Es soll gemeinsam überlegt werden, was für eine erfolgreiche Familiengeschichtsforschung von Nöten ist. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten. Der Eintritt ist frei. red