Grundlagen des Pflichtteilsrechts

Zu den Grundlagen des Pflichtteilrechts findet am Mittwoch, 18. Juli, um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung mit dem Titel "Vererben - Pflichtteilsrecht" im Pfarrheim St. Thomas in Wallenfels statt. Das deutsche Erbrecht sieht die Möglichkeit vor, gesetzliche Erben zu enterben. Die Rechtsanwältin Iris Harff geht den Fragen nach, wem welcher Pflichtteil zusteht, wer überhaupt pflichtteilsberechtigt ist. Sie wird auch erläutern, innerhalb welcher Frist Ansprüche geltend gemacht werden können. Veranstalter ist der Stützpunkt für Verbraucherbildung des Bildungswerkes der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Bamberg, in Kooperation mit dem KAB-Ortsverband Wallenfels. Für Anmeldungen können sich Interessierte an das KAB-Büro wenden, Telefon 0951/916910 oder per E-Mail an info@kab-bamberg.de. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 11. Juli.