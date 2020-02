Die Kulturagentur des Landkreises Rhön-Grabfeld bietet am Samstag, 21. März, ein Gregorianik-Seminar im Kreiskulturzentrum Kloster Wechterswinkel an. Das eintägige Workshop-Format, das im Frühjahr 2019 erstmals angeboten wurde und auf großen Zuspruch traf, stellt die Grundlagen des Gregorianischen Gesangs vor.

Es gibt Einblicke in die Notenschrift, das Tonsystem sowie die Stilistik der mittelalterlichen Gesänge. Das Seminar richtet sich an alle interessierten Sänger, Chorleiter und Kirchenmusiker. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich und der Kurs ist für alle Stimmlagen offen.

Das Seminar findet am 21. März von 10 bis 16 Uhr im Konzertsaal des Klosters Wechterswinkel statt (auch das gemeinsame Mittagessen wird im Kloster angeboten). Zum Abschluss des Seminars gestalten die Teilnehmer um 17 Uhr eine Andacht in der Kirche St. Cosmas und Damian in Wechterswinkel.

Als Referenten konnte die Kulturagentur erneut Christian Meyer gewinnen. Seit September 2004 ist Christian Meyer Dozent für Musikgeschichte, Instrumentenkunde, Formenlehre, Deutsch und Gregorianik an der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen und dort intensiv in die Chorarbeit eingebunden. Meyer studierte an der Universität Würzburg Musikwissenschaft, Germanistik und Musikpädagogik. Zusätzlich zu privaten Dirigier-Studien absolvierte er an der Musikhochschule Hanns-Eisler in Berlin den Weiterbildungsmasterstudiengang "Interpretation von Chormusik". Anmeldungen sind bis 7. März unter Tel. 09771/946 75 oder per Mail an kulturagentur@rhoen-grabfeld.de möglich. Weitere Infos: www.kloster-wechterswinkel-kultur.de red