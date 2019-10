Interessierte Gäste können im Oktober in den Museen Schloss Aschach die Grundlagen des Filzens erlernen. Mit Merinowolle wird am Samstag, 12. Oktober, von 14.30 bis 18 Uhr gearbeitet und Gegenstände wie Tischdekorationen, Windlichter, Schalen oder kleine Taschen hergestellt. Am Sonntag, 13. Oktober, verwenden die Teilnehmer Merinowolle zusammen mit Seide, und es entstehen von

10 bis 15 Uhr leichte, zarte

und warme Stoffkreationen, die sich für Bekleidung und Accessoires eignen. Eine Anmeldung ist unter Tel.: 0971/807 12 10 oder per E-Mail unter vhs@stadt.badkissingen.de möglich. sek