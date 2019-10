Kameratechnik und Möglichkeiten der Bildgestaltung in der Fotografie vermittelt ein Grundlagenkurs der Volkshochschule an zwei Theorieabenden am Montag, 7., und Montag, 14. Oktober, jeweils von 18 bis 21 Uhr in der Löwenstraße 15. Dazwischen liegt ein Außentermin am Samstag, 12. Oktober, an dem von 9 bis 15.30 Uhr das Gelernte in die Praxis umgesetzt werden soll. Anmeldungen sind unter der Nummer 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de möglich. red