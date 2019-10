Im Kurs "Klettern Toprope - Grundkurs; für ambitionierte Freizeitsportler zwischen 16 und 40 Jahren" im Kletterturm des DAV Kronach werden grundlegende Kenntnisse der Sicherungs- und Klettertechnik vermittelt. Beginn ist am Donnerstag, 24. Oktober, 18.45 Uhr, im Kletterturm am Landesgartenschaugelände in Kronach. Anmeldung bei der Volkshochschule, Telefon 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de. red