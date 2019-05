Grundkurs für Buchführung

Die Volkshochschule veranstaltet Kurse zur Buchführung für Klein- und Mittelbetriebe. Die Teilnehmer erhalten Einblick in das System und in grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge aus der Sicht des Rechnungswesens. Der Kursus gliedert sich in drei aufeinander aufbauende Teile. Der Grundkurs beginnt am 19. Mai, und umfasst acht Termine (jeweils 10 bis 13.45 Uhr). Anmeldung im Vhs-Büro, Tel.: 0971/ 807 12 10, Internet: www.vhs-badkissingen.de sek