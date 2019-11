Grundfelds Wasserrohre werden durchgespült

Zur Entfernung von Ablagerungen in den Wasserrohren wird am Dienstag, 5. November, in Teilbereichen von Grundfeld eine Rohrnetzspülung vorgenommen. Betroffen sind: Dientzenhofer-, Bühl- und Neumannstraße, Am Feldlein und Schönthalstraße. Die Bürger werden durch Wurfzettel über den genauen Spülplan informiert. Rohrnetzspülungen werden regelmäßig vorgenommen zur Sicherung der hohen Qualität des Lebensmittels Trinkwasser. Es werden keine chemischen Zusätze verwendet. Während der Spülung darf kein Wasser entnommen werden, da sonst gelöste Ablagerungsteilchen bzw. Luft in die Hausinstallation gelangen können. red