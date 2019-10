In Kooperation mit dem BRK-Kreisverband Kronach bietet die Volkshochschule Kreis Kronach den Erste-Hilfe-Kurs Ersthelfer-Grundausbildung an. Für diesen Kurs sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Er ist für alle Führerscheinklassen gültig. Der Kurs findet an den Donnerstagen, 10. und 17. Oktober, jeweils von 18 bis 21.30 Uhr im Vereinszimmer der Mehrzweckhalle statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach, 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de. red