"Grünstift" hilft Familien

red



Seit nahezu zehn Jahren unterstützt das Schulmateriallager "Grünstift" des Caritasverbandes Coburg Familien mit geringem Einkommen. Oberstes Ziel ist es ein Stück zur Chancengleichheit im Bereich Schule und Bildung beizutragen. Zur Anschaffung aller benötigten Schulsachen im neuen Schuljahr werden Sonderausgabetermine ab Juli angeboten.Besonders für Familien, die nicht von ihrem Einkommen leben können und auf Sozialleistungen angewiesen sind, stellt die Anschaffung der Schulsachen jährlich eine große finanzielle Herausforderung dar. Dies gilt besonders für die Erstklässler , die eine komplette Grundausstattung - vom Schulranzen bis zum Klebestift - benötigen. Bereits eine Schultasche schlägt mit mehr als 100 Euro zu Buche, was oft den finanziellen Rahmen der Familien sprengt.Das Schulmateriallager "Grünstift" bietet Betroffenen in dieser Situation Entlastung. Alle Familien mit schulpflichtigen Kindern, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, können es in Anspruch nehmen. "Grünstift" bietet Schulmaterialien, angefangen von Stiften, Blöcken, Heften bis hin zum Bastelbedarf und hat ganzjährig jeden Dienstag von 15 bis 16 Uhr geöffnet. Dank einer Spende können auch in diesem Jahr neue Schulranzen an Erstklässler kostenlos ausgegeben werden.