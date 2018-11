Grünschnitt entzündet sich

Selbstentzündung wurde als Ursache für den Brand in einer Grünschnittablagefläche in der Flur südwestlich von Bundorf ermittelt. Am Freitagabend, gegen 18 Uhr, teilte ein Anrufer eine Rauchentwicklung auf einer Ödung nahe des Ortes mit. Die Feuerwehren aus Bundorf, Sulzdorf, Schweinshaupten und aus Walchenfeld wurden alarmiert; sie löschten daraufhin die Glutnester ab, die sich in dem feuchten Schnittgut gebildet hatten.