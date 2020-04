Grüngürtel soll Häuser vor Lärm schützen

Ortsansässige Firmen und Bauwerber im Gewerbegebiet sollen Planungssicherheit bekommen, darum ist der Gemeinderat Großheirath aufs Äußerste bemüht. Die Bauplanung wird nach den spezifischen Bedürfnissen der Firmen ausgerichtet, beschloss das Gremium bei seiner Sitzung, diesmal in der Aula der Schule.

Die Familie Kern von der gleichnamigen Firma in Großheirath möchte in Großheirath Wohnhäuser errichten. Das Grundstück, auf dem gebaut werden soll, ist bereits im Eigentum der Familie und im Flächennutzungsplan als Gebiet für gemischte beziehungsweise gewerbliche Nutzung ausgewiesen. Nunmehr müssen hierfür ein Bebauungsplan aufgestellt und der Flächennutzungsplan geändert werden. Bürgermeister Udo Siegel (CSU/Bürgerblock) stellte einen Planentwurf vor, demzufolge ein Grüngürtel zwischen dem geplanten Wohngebiet und dem Gewerbegebiet vorgesehen ist. Damit sollen Lärmemissionen vermieden werden. Für die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist aber ein Lärmgutachten erforderlich, was die Familie Kern beauftragen würde, sofern seitens der Gemeinde grundsätzliche Bereitschaft für das Bauleitplanverfahren bestehe. Angrenzende Anlieger wurden bereits gehört und es bestanden grundsätzlich keine Einwände.

Die Gemeinde ist bereit, sämtliche erforderliche Planungen anzupassen, war der einstimmige Beschluss der Räte. Ziel und Zweck der Planung ist es, sie an die tatsächliche Nutzung anzupassen und eine eventuelle Betriebserweiterung der Firma Kern möglich zu machen. Der Verlauf des Grüngürtels soll je nach Ergebnis des Lärmgutachtens festgelegt werden. Die Kosten für die Planänderung muss der Antragsteller tragen.

Ähnliche Gesichtspunkte nahm der Gemeinderat auch für die Firma "NATURinFORM GmbH" in Betracht, die sich im Südteil des Gewerbe- und Industriegebiets Großheirath Nord-West ansiedeln will. Die Festsetzungen sollen an die Anforderungen des Betriebs angepasst werden. Noch ungeklärt ist, wie viel Lärm von den betriebstechnischen Anlagen ausgeht und wie hoch diese werden. Zunächst soll die Nutzung von einem Gewerbegebiet in ein "sonstiges Sondergebiet Impulszentrum für Naturfaserkompositstoffe" umgewandelt werden. Mit dieser Bezeichnung möchte sich das Unternehmen sämtliche Entwicklungsmöglichkeiten offenhalten. Die Änderung kann im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden, sie beschränkt sich darauf, eine bisher als Gewerbegebiet festgesetzte Teilfläche als maßgeschneidertes Sondergebiet auszuweisen, ohne größere Eingriffe in das bisherige Plangefüge. Die Zweckbestimmung des Gebiets wird nur unwesentlich geändert. Das Gremium stimmte mit einer Gegenstimme zu.

Geld für die Renovierung

Der TV Neuses an den Eichen bekommt einen Zuschuss für die Renovierung seines Vereinsheims. Zum bevorstehenden 100. Vereinsjubiläum sind dort einige Sanierungsmaßnahmen fällig, man schätzt die Kosten auf 5541 Euro. Auch wenn der Verein in den Vorjahren bereits Zuschüsse bekommen hat, machte der Rat nach den Sportförderrichtlinien der Gemeinde noch einmal Geld locker; es werden zehn Prozent der Kosten gewährt.

Neuen Entwurf gefordert

Ein ewiges Planungsspiel zur Sanierung des Friedhofs in Rossach zeichnet sich ab. Architekt und Gemeinderat Johannes Höh stellte dem Gremium einen Planentwurf vor, wie der Friedhof neu gestaltet werden könnte, unter Berücksichtigung von Wünschen aus der Bürgerversammlung und früheren Sitzungen. So soll der Weg in der Mitte des Friedhofs auf drei Meter verbreitert werden, passend für den Bagger des Beerdigungsinstituts, der Platz vor der Leichenhalle soll umgestaltet werden und zur Straße hin sollen drei Parkplätze angelegt werden. Dieser Entwurf fand jedoch keine Gegenliebe im Gremium, es entspann sich eine ausgedehnte Diskussion über alles, was nicht gefällt. Dem Architekten bleibt nun die undankbare Aufgabe, einen neuen Entwurf zu erstellen, der allen Vorstellungen gerecht werden soll.

Aufgrund der Corona-Krise hat der Bau- und Umweltausschuss die Verwaltung ermächtigt, zu einigen Baugesuchen ihr Einvernehmen zu erteilen, der Gemeinderat stimmte jeweils einstimmig zu. Im Rahmen der Dorferneuerung Rossach wird die Kirchenmauer saniert. Für das Stück auf Gemeindegrund muss die Gemeinde selbst aufkommen, abzüglich eines Zuschusses vom Amt für ländliche Entwicklung, den anderen Teil trägt die Kirchengemeinde.

Kirchengemeinde zahlt viel mehr

Für alle zusammen betragen die Kosten 305 000 Euro. Für die Gemeinde ergibt sich bei 21,59 Metern ein Anteil von 53 921 Euro, für die Kirchengemeinde bei 81,61 Metern 251 035 Euro. Aber mit dieser Summe will die politische die kirchliche Gemeinde nicht alleine lassen, sondern ihr einen Zuschuss zukommen lassen. Der Bürgermeister soll eine entsprechende Kostenvereinbarung abschließen, beschloss das Gremium.

Abschied von Gemeinderäten

Zum Ende der Wahlperiode scheiden folgende Mitglieder aus dem Gemeinderat aus: Frank Schramm, Gerhard Ehrlich, Frank Leistner, Johannes Höh, Frank Degner und Heike Wohlleben. Bürgermeister Udo Siegel dankte ihnen allen für ihr Engagement und überreichte die Silbermedaille der Gemeinde sowie Urkunden und Geschenkgutscheine.