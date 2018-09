Grüngitter, Windpark und Kiga-Umbau

Sigismund von Dobschütz Gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde, mehreren kommunalen Allianzen und vielen Kommunen wird sich auch die Gemeinde Sulzthal als Mitglied der Allianz "Fränkisches Saaletal" am geplanten Naturschutzgroßprojekt "Grüngitter" beteiligen. Ziel dieses Projekts ist es, mehr Grünflächen als Lebensgrundlage für Insekten zu bewahren und neu zu schaffen. Das Projekt soll am 1. Oktober beginnen und wird drei Jahre laufen, zwei weitere Jahre sind möglich. Finanziert wird "Grüngitter" über den bayerischen Naturschutzfonds. Der Landkreis hatte einen Antrag über 1,4 Millionen Euro für eine fünfjährige Laufzeit gestellt, doch vorerst sind erst 840 000 Euro nur für drei Jahre bewilligt. Der jährliche Anteil Sulzthals liegt bei 1500 Euro. Bürgermeister August Weingart informierte am Montag den Gemeinderat, dass alle Projektbeteiligten sich am 18. September treffen werden, "um die Rahmenbedingungen festzuzurren". Gemeinderat Klaus Keller meldete Zweifel über den Sinn dieser Aktion an: "Machen wir nur mit, weil es Zuschüsse gibt?" Er wolle gern eigenverantwortlich aktiv werden. Bürgermeister Weingart ergänzte, die Gemeinde sei schon jetzt beim Mähen gemeindlicher Grünflächen zurückhaltend. Wo sei der Sinn, fragte Keller nach, im Herbst die Grünflächen zu mähen, wo sie doch gerade dann den Insekten für die Wintermonate Schutz und Nahrung bieten sollten. Doch der Beschluss zur Mitwirkung steht, die Diskussion am Montag blieb offen.

Standorte werden vermessen

Für die bei Sulzthal geplanten drei Windkraftanlagen der Firma Enercon werden zur Zeit die genauen Standorte ausgemessen. Der Verlauf der Zufahrtwege für den Transport - ob über Wasserlosen, Obbach oder Ramsthal - sei noch nicht entschieden, setzte Bürgermeister Weingart den Gemeinderat in Kenntnis. "Doch die Alternative über Wasserlosen scheidet wohl aus." Inzwischen wurden vor fünf Wochen im Windparkgebiet 50 Fledermauskästen gesetzt und 20 für Haselmäuse.

Großen Dank richtete der Bürgermeister an die am Kindergarten-Umbau beteiligten Firmen. In nur drei Wochen sei Hervorragendes gelungen. Der Krippenbereich wurde mit Wickelraum und WC ausgebaut, neue Toiletten und eine neue Küchenzeile eingebaut. Weingart: "Jetzt ist unser Kindergarten auf zeitgemäßem Stand." Auch die Leitung des Kindergartens sei vom Komplettumbau begeistert, zitierte der Bürgermeister diese mit den Worten: "Unser Kindergarten ist jetzt noch viel schöner als vorher."

Bürgerversammlung am Freitag

Zur nächsten Bürgerversammlung in Sulzthal lädt Bürgermeister August Weingart alle Einwohner am kommenden Freitag, 14. September, um 19 Uhr in die Mehrzweckhalle ein (Ermstaler Straße 18).