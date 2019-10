Grünes Licht für "Skate- und Bikepark Knetzgau" und "HandwerkERleben"

Vor Kurzem tagte der Steuerkreis der Lokale Aktionsgruppe (LAG) Haßberge zum dritten Mal in diesem Jahr. Landrat Wilhelm Schneider sprach vor 27 Anwesenden im Landratsamt in Haßfurt. Auf der Agenda standen laut Bericht der Gruppe unter anderem zwei Projekte zur Beschlussfassung.

Thomas Zettelmeier von der Gemeinde Knetzgau präsentierte das Projekt "Skate- und Bikepark Knetzgau". 2020 soll ein interaktiver, attraktiver und professioneller Skate- und Bikepark für eine große Bandbreite an Nutzergruppen auf über 1000 Quadratmetern im Industriegebiet von Knetzgau entstehen. Die Anlage, welche unter anderem eine Skate-Bowl und einen Pumptrack umfassen soll, wird landkreisweit und auch darüber hinaus ein Alleinstellungsmerkmal sein. Das Besondere: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus verschiedenen Gemeinden engagierten sich bei der Ideengebung und Planung der dezentralen Freizeiteinrichtung. Die Kosten für den Skate- und Bikepark laufen auf gut 400 000 Euro hinaus. Umso erfreulicher ist es, dass im Laufe der Steuerkreissitzung die Mitglieder der LAG Haßberge der Bereitstellung von Leader-Mitteln bis zu 200 000 Euro einstimmig zustimmten.

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde das Projekt "HandwerkERleben", das Dieter Möhring, Bürgermeister der Gemeinde Aidhausen, vorstellte. Im Rahmen des Projekts wird die alte, derzeit noch leer stehende Schmiede im Zentrum von Happertshausen nach Sanierung mit Mitteln der Städtebauförderung für Bürger und Besucher zugänglich gemacht. Geplant ist die Ausstattung der Räume auf zwei Etagen, um Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, praxisorientierte Workshops durchzuführen und Seminare sowie Vorträge abzuhalten.

Ziel ist es, Handwerk erlebbar für die Besucher zu machen und eine Brücke zu bauen zwischen historischem und modernem Handwerk. Insbesondere das Schmiedehandwerk steht hierbei im Fokus. Ebenso Beachtung innerhalb des Projekts findet der Aspekt der Nachhaltigkeit, was sich in der Verwendung von naturnahen und umweltfreundlichen Materialien widerspiegelt. In Zusammenarbeit von Gemeinde, Bürgern und Bürgerbüro ist ein vielseitiges Konzept zur Durchführung der handwerklichen Workshops, Seminare und Vorträge entstanden. Die Projektkosten belaufen sich auf 94 300 Euro, einer Leader-Förderung wurde bis zu 47 549 Euro zugestimmt.

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Haßberge e.V. versteht sich als Initiator und Träger des gesamten Leader-Prozesses innerhalb der Region. Ihre Aufgabe besteht darin, vorhandene Kompetenzen, Interessen und Potenziale im Sinne einer erfolgreichen Entwicklung der Region zu bündeln. Sie ist die Plattform der regionalen Akteure und trägt zum Aufbau von Netzwerken bei.

Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union (für "Liaison entre actions de développement de L´économie rurale" / Verknüpfung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft).Leader-Fördergelder stärken ländliche Räume und nachhaltige Entwicklung. red