Grünes Licht für "Mühläcker III"

Karl-Heinz Hofmann Das Ratsgremium im Bierdorf Weißenbrunn gab bei der Sitzung am Dienstag im Rathaus grünes Licht für die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet "Mühläcker III" in Weißenbrunn. Die Ausschreibung für das Baugebiet sowie die eingegangenen Angebote erläuterte Ingenieur Markus Albrecht vom IVS-Ingenieurbüro aus Kronach. Die Bauarbeiten für Kanal, Trinkwasserleitung und Straßenbau sowie allgemeine Tiefbauleistungen für das Neubaugebiet wurden an die Firma Karl Krumpholz Rohrbau, Kronach, für das wirtschaftlich günstigste Angebot zum Preis von 942 724 Euro vergeben.

Nach den vorliegenden Planungen ist der Baubeginn voraussichtlich für den 29. April vorgesehen. Man will die Erschließungsarbeiten bis Ende Oktober abgeschlossen haben.

Sanierung des "Lernershauses"

In Abstimmung mit der evangelischen Kirchengemeinde und dem Amt für ländliche Entwicklung Oberfranken wurde das Büro SHL Architekten und Stadtplaner, Weiden, mit der Erstellung eines Angebotes von Planungsleistungen für die Sanierung des "Lernershauses" beauftragt. Im Zuge der Förderoffensive Nordostbayern erfolgen die Sanierung des "Lernershauses" und der Wiederaufbau des "Schrammshauses" durch die evangelische Kirchengemeinde zur künftigen Nutzung als Gemeindehaus in der Ortsmitte von Weißenbrunn. Bürgermeister Egon Herrmann (SPD) wurde beauftragt, die Nutzungsvereinbarung mit der evangelischen Kirchengemeinde Weißenbrunn abzuschließen.

Grundschule wird barrierefrei

Der Gemeinderat genehmigte den vorliegenden Architektenvertrag für die Schaffung der Barrierefreiheit in der Grundschule Weißenbrunn mit dem Ingenieurbüro Kropf, Kronach. Der Auftrag für die Bauleistungen zum Gewerk Schlosserarbeiten (Treppengeländer für ein barrierefreies Rathaus) wurde an die Firma EAM, Küps, zum Angebotspreis von 19 013 Euro vergeben.

Grundstückskauf für Gerätehaus

Das Gremium stimmte auch dem Erwerb des Grundstücks Johann-Georg-Herzog-Straße 5 in Hummendorf einschließlich des bestehenden Gebäudes zum Kaufpreis von 47 500 Euro zu. Dieses Anwesen soll dem Ausbau und der Erweiterung der Kreisstraße 5 durch Hummendorf weichen.

Für den Bau eines neuen Gerätehauses der beiden freiwilligen Feuerwehren Thonberg und Reuth wird das Grundstück mit der Flurnummer 53 der Gemarkung Reuth zum Preis von 45 Euro pro Quadratmeter, zuzüglich der Nebenkosten, erworben. Der Bürgermeister wurde zum Abschluss eines notariellen Grundstückskaufvertrags mit der Eigentümerin beauftragt.

In der Bürgerfragestunde hatte Markus Pohl aus Weißenbrunn angeregt, ähnlich wie bei anderen Gemeinden freie Grundstücke, freie Wohnungen und Anwesen, die zum Verkauf stehen, auf der gemeindlichen Homepage zu veröffentlichen. Hierzu erläuterte der Bürgermeister, dass in Weißenbrunn derzeit keine gemeindlichen Immobilien und Grundstücke zum Verkauf stünden. Von Privaten habe man bislang keine Meldungen hierzu erhalten. Außerdem sei eine Veröffentlichung aus Datenschutzgründen nur mit der Zustimmung des Privaten möglich.

Vereinstreffen im Mehrzweckhaus

Der Rathauschef gab bekannt, dass die nächste Gemeinderatssitzung am Dienstag, 30. April, ab 19 Uhr stattfinde. Das Vereinstreffen im Mehrzweckhaus finde am Donnerstag, 4. April, ab 19 Uhr statt. Eingeladen seien alle Vereine aus allen Ortsteilen.

Nicole Heumann ist neue Mitarbeiterin im Vorzimmer des Bürgermeisters. Die Gemeindeverwaltung ist am heutigen Donnerstag und am morgigen Freitag geschlossen.