Grünes Licht für die Feuerwehr

Masterplan steht



In jüngerer Vergangenheit waren die Feuerwehren in der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald aufgefordert, dem Gemeinderat Vorschläge zu unterbreiten hinsichtlich Aufgabe, Organisation und Zusammenwirken der Feuerwehren Schönbrunn, Grub-Frenshof, Halbersdorf, Steinsdorf und Zettmannsdorf. Hintergrund: In den letzten Jahren hat sich ein Strukturwandel vollzogen, der ein engeres Zusammenrücken der Wehren untereinander erforderlich macht. Die erarbeiteten Grundaussagen des Arbeitskreises ergaben, dassdie kleinen Wehren notwendig sind und erhalten bleiben müssen und die Feuerwehr Schönbrunn als Stützpunktfeuerwehr gestärkt werden soll.Eine Vorbesprechung der Wehren am 3. April hatte ergeben, dass eine zwanghafte Zusammenlegung von Feuerwehren nicht funktionieren werde, da dies die aktiven Mannschaften nicht mittragen würden. In einer außerordentlichen Sitzung am 5. April war das Feuerwehrwesen wieder auf der Agenda. Bürgermeister Georg Hollet (BBL) berichtete nun in der Gemeinderatssitzung über das beschlossene Feuerwehrkonzept für die Gemeinde Schönbrunn. Es sei so ausgelegt, dass es in fünf bis zehn Jahren umgesetzt werden könne.Um für die Zukunft gewappnet zu sein, wurden die Schwerpunkte der Gefahrenabwehr aus "fachlicher Sicht" wie folgt festgelegt: Vorsorge für Hochwasser- und Sturmlagen; Transportkapazität schaffen; Atemschutz stärken; Vorsorge für Waldbrandbekämpfung.Hierzu wurde ein Masterplan für die folgenden Jahre erstellt. So muss für die FF Grub/Frenshof ein Feuerwehrgerätehaus erstellt werden. Die Planung dafür ist inzwischen auf den Weg gebracht worden, mit der Fertigstellung ist Ende 2019 zu rechnen. Auch für Steinsdorf ist ein Gerätehaus ein Muss.Für die FF Grub/Frenshof und die FF Steinsdorf soll ein Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (mit Atemschutz-2-Geräten) und ein Mannschaftstransportwagen beschafft werden. Nach vollendeter Beschaffung wird hier eine Alarmierungsgemeinschaft gebildet. Beide Feuerwehren haben sich hier schon über Lösungsmöglichkeiten und Umsetzungskonzepte abgestimmt.Für die FF Zettmannsdorf und die FF Halbersdorf soll eine Alarmierungseinheit (die beiden werden immer miteinander alarmiert) gebildet werden. Die Ausbildung an den beiden Fahrzeugen organisieren die Wehren selbst. Perspektivisch sollen die beiden Feuerwehren Halbersdorf und Zettmannsdorf für die Waldbrandbekämpfung ausgerüstet und ausgebildet werden. Die Räte stimmten dieser Konzeption einstimmig zu.Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr Schönbrunn. Die Kosten belaufen sich auf rund 45 000 Euro. Für das Neufahrzeug gibt es vom Land einen Zuschuss von 13 000 Euro. Die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus Schönbrunn sind bis auf die Außenanlagen abgeschlossen. Die Einweihung erfolgt am 26. August.