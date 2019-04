Grünes Licht für 11,5-Millionen-Etat

Weißenbrunn — Der Gemeinderat Weißenbrunn stimmte dem Haushalt für das laufende Jahr ebenso einstimmig zu wie dem Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022. Das Gesamtvolumen 2019 in Höhe von 11 553 470 Euro umfasst den Verwaltungshaushalt mit 6 485 610 Euro sowie den Vermögenshaushalt mit 5 067 860 Euro. Für einen Haushaltsausgleich sind Kreditaufnahmen von 1 618 350 Euro erforderlich. Dies bedeutet bei einer Tilgung von insgesamt 433 400 Euro eine Netto-Neuverschuldung von 1 184 950 Euro. Demzufolge wird sich der Schuldenstand zum Jahresendende 2019 auf 5 689 328 Euro belaufen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1980,27 Euro.

"Wir bringen einen Haushalt auf den Weg, der seinesgleichen sucht", zeigte sich Bürgermeister Egon Herrmann (SPD) überzeugt, als er seinen nunmehr 18. Haushalt in seiner dritten Wahlperiode erläuterte. Die kurzfristige Anberaumung der Sondersitzung sei einer Mitteilung des Finanzministeriums der vergangenen Woche geschuldet, dass Stabilisierungshilfen bis zum 12. Mai beim Landratsamt zu beantragen seien. Hierfür müsse der Haushalt 2019 vorliegen, was aufgrund der erst für den 7. Mai anberaumten nächsten Gemeinderat-Sitzung zeitlich eng geworden wäre.

"Wir hatten in den letzten Jahre schwierige Haushaltslagen zu bewerkstelligen", verdeutlichte der Bürgermeister, auf die Zahlungen des Finanzministeriums angewiesen zu sein. Die Finanzplanungsansätze im Investitionsprogramm habe man temperiert und vorsichtig kalkuliert, um die verschärften Kriterien auch in Zukunft zu erfüllen. Die Vorgaben des Finanzausschusses habe man mit eingearbeitet. So schaffe man neues Bauland in der Gemeinde, auch der letzte noch ausstehende Kindergarten werde saniert, alle öffentlichen Einrichtungen seien barrierefrei erreichbar und die Feuerwehr werde auf einen Stand gebracht, der ihr gerecht werde.

Traktor-Kauf verschoben

Gleichzeitig habe man auch Kürzungen gegenüber den gemeldeten Bedarfen vorgenommen. So wurde beispielsweise die Ersatz-Anschaffung eines neuen Traktors für den Bauhof ins Jahr 2020 verschoben. Der vorhandene, 16 Jahre alte Traktor weist aktuell 9500 Betriebsstunden auf. In die Finanzplanung (2020 - 2022) wurde zusätzlich die Errichtung eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für die Feuerwehren Thonberg und Reuth aufgenommen.

"Wir haben einen zukunftsweisenden Haushalt aufgestellt, der die Leistungsfähigkeit unser Gemeinde abbildet und uns mit Stolz erfüllen kann", bekundete er. Hierzu zähle auch eine Zuführung in Mindesthöhe an den Vermögenshaushalt, wie er in der Vergangenheit schwer beziehungsweise kaum zu erreichen gewesen sei. Großer Dank gebühre Kämmerin Petra Marx für die kurzfristig erfolgte Vorbereitung wie auch dem Finanzausschuss, der die großen - für den Ausgleich des Verwaltungshaushalts unabdingbaren - Sparauflagen mittrage.

Größte Investitionen

Die größten Investitionen fließen 2019 in die Sanierung der 40 Jahre alten Kita Pusteblume, in das Feuerwehrwesen sowie in das Neubaugebiet "Mühläcker III". In der Kita steht eine komplette Dachsanierung an. Ferner müssen die Heizung und die sanitären Anlagen saniert werden. Die Fenster sind manuell kaum mehr zu öffnen. Ein weiterer Intensivierungsraum wird ohne bauliche Erweiterung im vorhandenen Bauvolumen ergänzt. Im Außenbereich sind unter anderem Pflasterarbeiten im Zugang/Hoffläche erforderlich. Spielgeräte sind ebenso zu erneuern wie die Außenbeleuchtung. Von den Gesamtkosten in Höhe von circa 1 009 960 Euro sind voraussichtlich circa 910 250 Euro zuweisungsfähig, die in 2019 veranschlagt sind.

Im Bereich Feuerwehr soll das 30 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 der Feuerwehr Weißenbrunn durch ein neues HLF 20/16 ersetzt werden. Der Ansatz hierfür beträgt 450 000 Euro. Die Anschaffung wird voraussichtlich mit einem Festbetragszuschuss durch den Freistaat Bayern gefördert. Zudem sind 95 000 Euro für den Grunderwerb für ein neues gemeinsames Feuerwehrhaus für die Feuerwehren Reuth und Thonberg eingeplant.

Für das Neubaugebiet wurden für den Ankauf des Baulandes ein Teilbetrag von 200 000 Euro angesetzt wie auch weitere Beträge in die Finanzplanung eingestellt, darunter auch die Kanalisation und die Regenrückhaltung über 335 000 Euro.

FW-Fraktionsvorsitzender Christian Höfner monierte den seiner Meinung nach "sehr üppig" ausgestalteten Haushalt. Man habe nicht die Kapazität, alle enthaltenen Investitionen auch durchzuführen.

"Es ist wichtig, einen genehmigten Haushalt zu bekommen und die Stabilisierungshilfen nicht zu gefährden. Wenn es neue Richtlinien gibt, sollten wir sie einhalten", erklärte indes SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Oßwald. Auf die Verwaltung und die Kämmerei sei Verlass. Seines Erachtens sei man damit auch 2018 gut gefahren und habe die Gemeinde auch ohne genehmigten Haushalt vorangebracht.

"Keine goldenen Straßen"

"Wir bauen keine Luftschlösser oder goldene Straßen. Alle angedachten Maßnahmen haben wir diskutiert und wurden auch von den Freien Wählern mit beschlossen", verdeutlichte er. Wenn man gar nichts mehr mache, könne man gleich zuschließen.

Ähnlich sah es sein Amtskollege von der CSU, Alexander Bauer. Es gelte nach vorne zu schauen und das anzugehen, was notwendig sei.

Einstimmig wurde die Haushaltssatzung erlassen und der Finanzplan für 2018 bis 2022 genehmigt. Der Gesamthaushalt beträgt 10 400 220 Euro in 2018, 11 553 470 Euro in 2019, 8 015 430 Euro in 2020, 7 975 080 Euro in 2021 sowie 7 265 880 Euro in 2022. Dabei wird jeweils eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt möglich sein.