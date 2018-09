Grünert erwartet selbstbewussten Gast

Nach einem guten Saisonstart treffen die Fußballer SpVgg Rattelsdorf in der Kreisliga Bamberg am Sonntag (15 Uhr) als Vierter auf den SV Pettstadt, der als Aufsteiger nach neun Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Tommy Grünert, der Spielertrainer der SpVgg, erwartet ein schweres Spiel gegen einen selbstbewussten Gegner:

"Wir hatten einen sehr guten Auftakt mit drei Siegen. In den Wochen danach hatten wir ein paar schlechtere Ergebnisse, sind aber im Verein mit dem Tabellenstand absolut zufrieden. Von der Tabelle her ist die Partie gegen Pettstadt ein absolutes Topspiel. Die Pettstadter haben noch kein Spiel verloren, die werden auch bei uns mit breiter Brust auftreten und etwas mitnehmen wollen. Wir werden versuchen, den Hahn herumzureißen. Das Ziel muss sein, zu Hause so wenige Punkte wie möglich abzugeben. Es wird kein leichtes Spiel, der SV Pettstadt ist ein sehr guter Aufsteiger. Aktuell fällt bei uns Alexander Keller verletzungsbedingt aus, Julian Schneidereit ist im Urlaub.

In den letzten Wochen hatten wir immer zwei bis vier Spieler nicht dabei. Wegen der Urlaubszeit im August und September haben wir auch noch kein Spiel mit der gleichen ersten Elf machen können.

Die Pettstadter konnten die Euphorie aus der letzten Saison mitnehmen. Sie haben sich gut verstärkt mit ihrem Kapitän Timo Strohmer, der in der letzten Saison noch nicht mitspielen konnte. Das ist ein guter, ausgeglichener Kader, vor allem offensiv haben sie die Qualitäten.

Von den Buttenheimern hatte ich schon erwartet, dass sie wieder vorne mitspielen. Dass sie erst zwei Gegentore gekriegt und noch kein Spiel verloren haben, ist ein gutes Zeichen. Erkan Esen hat es nach dem verpassten Aufstieg letzte Saison wieder herumgebogen. Von den Stegaurachern hatte ich gedacht, dass sie weiter oben stehen würden. In den letzten Wochen hatten sie aber auch wieder positivere Ergebnisse.

Natürlich schauen wir dieses Wochenende auf unseren nächsten Gegner SC Reichmannsdorf, der gegen Ober-/Unterharnsbach spielt. Zapfendorf gegen Dörfleins ist ein kleines Derby, da interessiert uns auch, wie unsere Nachbarn spielen. Und natürlich das Topspiel am Samstag - vielleicht schafft Stegaurach es ja, Buttenheim ein bisschen zu ärgern. Die Liga ist sehr ausgeglichen, deswegen ist schwer zu sagen, wer am Ende oben mitspielt. Die ersten drei im Moment - Buttenheim, Pettstadt und Burgebrach - könnten bis zum Schluss vorne dabei sein. Vielleicht können wir da auch mit reinschnuppern."