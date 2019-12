Grüner Strom fließt aus der Leitung

Das Stadtwerk Haßfurt zeigt, dass es möglich ist: Ab 1. Januar bekommen alle Haushaltskunden ihren Strom zu hundert Prozent aus regionalem Grünstrom - und das ohne Preiserhöhung.

Aktuell müssen viele Energieversorger zum Jahresende ihre Preise um rund zwei Cent pro Kilowattstunde erhöhen. Das Stadtwerk geht dagegen einen anderen Weg: "Wir erhöhen zum Jahreswechsel unsere Preise für Strom und Gas nicht! Guter Einkauf und Verzicht auf Teile unserer Marge machen das möglich", erklärt Hans-Joachim Schiewer, Prokurist des Stadtwerks.

Antrag der CSU-Fraktion

Geschäftsführer Norbert Zösch ergänzt: "Als regionaler Energieversorger sehen wir uns in der Pflicht, mit gutem Beispiel voranzugehen und unseren Kunden nachhaltig erzeugte Energie zu liefern. Aus diesem Grund schließen Bürgermeister Günther Werner und wir uns einem Antrag der CSU-Stadtratsfraktion unter Vorsitz von Stadtrat Norbert Geier sehr gerne an und liefern ab Januar hundert Prozent grünen Strom an Privatkunden."

Großteil kommt aus Ottendorf

Bei der Wahl des Grünstroms war es Zösch wichtig, dass dieser aus der Region und nicht über Zertifikate von ausländischen Anbietern stammt: "Ab 1. Januar 2020 beziehen unsere Haushaltskunden automatisch Grünstrom, der hauptsächlich in dem zertifizierten bayerischen Laufwasserkraftwerk Ottendorf am Main produziert wird. Zusätzlich bieten wir einen Premium-Grünstromtarif an, mit dem der Kunde regenerativen Strom unseres Partners Greenpeace Energy unterstützt." red