Grüner spricht in Theres

Der grüne Landtagsabgeordnete Patrick Friedl (Würzburg) kommt am Mittwoch, 4. März, um 18.30 Uhr in den Oberthereser Pfarrsaal.

Auf Einladung des Grünen-Ortsverbandes Theres referiert der Sprecher für Naturschutz und Klimaanpassung der Grünen-Landtagsfraktion zu dem Thema "Klimawandel vor Ort". Die Klimakrise ist auch in Bayern angekommen. Hitzeperioden, Trockenheit und Dürre, Stürme, Starkregen und sogar Sturzfluten können heute alle Regionen treffen. Wie ist die aktuelle Situation? Was kann auf die Menschen zukommen? Wie können sie sich in den Kommunen darauf anpassen und vorbereiten? Wie sieht die klimagerechte Kommune von morgen aus? Patrick Friedl will sich diesen und weiteren Fragen annehmen und allen Interessierten dazu Rede und Antwort stehen, wie der Ortsverband gestern weiterhin mitteilte. red