Grüner Frauen-Salon lädt wieder ein

Die Bamberger Grünen Frauen laden am Dienstag, 4. September, um 19 Uhr zum zweiten Mal zu ihrem neuen Format, dem Grünen Frauen-Salon ein. Dabei wollen sie - regelmäßig am ersten Dienstag im Monat - mit Frauen zu interessanten Themen, Erfahrungen und Fragen ins Gespräch kommen. Diesmal wird Ursula Sowa, die wohl bekannteste Bamberger Grünen-Politikerin, die nun in den bayerischen Landtag strebt, von ihrem politischen Weg berichten und darüber, wie es ist, als Frau in der Politik zu bestehen. Der Grüne Frauen-Salon findet immer im Roten Salon des Lichtspielkinos, Untere Königstraße 34, statt. red