Grüner Daumen in Bewegung

Viel vorgenommen hat sich der Obst- und Gartenbauverein Bad Brückenau für das laufende Jahr. Das wurde bei der Vorlage des aktuellen Terminkalenders deutlich, den die Vorsitzende Monika Wiesner bei der Mitgliederversammlung im Detail erläuterte.

Ein Obstbaumschnittkurs findet am 9. März in Wernarz statt, ein Brotbackseminar geht am 6. April in Poppenhausen über die Bühne. Zum Schmücken des Osterbrunnens treffen sich die geschickten Helfer am 12. April am Alten Rathaus.

Zum Tag des Baumes am 10. Mai wird der Landesverband eine Silberlinde spenden, die in der Nähe des Backhauses gepflanzt werden soll. Zu diesem Anlass ist ein kleines Fest in der Planung. Abgerundet wird das Programm im ersten Halbjahr am 16. Mai mit einem Vortrag unter dem Motto "Farbe durch Blumen" sowie am 22. Juni mit einer Fahrt in die Rosenstadt Steinfurth.

Das traditionelle Backofenfest geht am 10. und 11. August über die Bühne. Die Permakultur wollen die Naturfreunde am 14. September im Gemeinschaftsgarten von Eckarts kennenlernen.

Eine Weinprobe beschließt die Wanderung am 28. September von Hammelburg nach Feuerthal. Verschiedene Konservierungsarten stehen im Mittelpunkt eines Vortrags am 11. Oktober. Und dann beginnen schon wieder die Aktivitäten in der Vorweihnachtszeit: Adventskranzbinden (23. November), Adventsfeier (29. November) und Nikolausglühwein am Backhaus (6. Dezember).

Neues Fotobuch kommt

Neben den lokalen Veranstaltungen des Vereins ist ein weiteres Großereignis im Kalender notiert. Der Kreisverband für Gartenbau- und Landespflege Bad Kissingen trifft sich zu seiner Jahreshauptversammlung am 22. März in der Georgi-Kurhalle.

Zum Abschluss ihrer Vorschau teilte Wiesner noch mit, dass es trotz umfangreicher Vereinshomepage und der Kontakte über die sozialen Medien auch wieder ein Fotobuch in der herkömmlichen Form geben wird. Die Bildauswahl laufe momentan noch. bpr