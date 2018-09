Grünen-Vorsitzender kommt nach Röttenbach

Der Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in Bayern, Eike Hallitzky, kommt am Donnerstag, 20. September, zur Kreismitgliederversammlung des Kreisverbandes Erlangen-Land nach Röttenbach. Die Versammlung findet ab 20 Uhr im Restaurant "Delphie" in der Hauptstraße 54 statt. Auf der Tagesordnung stehen die Neuwahl des Kreisvorstandes sowie ein Impulsreferat zur Landtagswahl von Eike Hallitzky. Der Besuch des Landesvorsitzenden läutet die heiße Phase des Wahlkampfes von Bündnis90/die Grünen im Landkreis ein. red