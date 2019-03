Grünen laden zum Schnuppertreffen

An Umweltschutz und Gerechtigkeit sowie kommunalpolitischen Themen Interessierte und Menschen, die ein paar "Grüne" vor Ort kennenlernen wollen, sind von der Bündnis 90/Die Grünen-Ortsgruppe Hirschaid zu einem Schnuppertreffen eingeladen. Dieses Treffen findet am Donnerstag, 14. März, ab 20 Uhr im Gasthaus Walz in der Rothensander Hauptstraße 11 statt. red