Einen Sachschaden von rund 5000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrer an einem grünen, in der Birkenstraße geparkten Audi 100. Der Geschädigte hatte den Pkw Freitagabend dort abgestellt und im Laufe des Samstags bemerkt, dass es nicht mehr an seinem ursprünglichen Parkplatz stand. Der Unfallverursacher war mit großer Wucht aufs Heck aufgefahren und hatte den Wagen mehrere Meter nach vorne verschoben.