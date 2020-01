Grüne zeigen Präsenz im Ort

Den sonnigen Dreikönigstag nutzten die Grünen zur Inbetriebnahme eines Schaukastens am Marktplatz in Weisendorf. Ihr Ziel: Präsenz in der Ortsmitte zu zeigen. Der Kasten soll, so der Wunsch von Bernhard Köhler, der den Schaukasten auf seinem Grundstück sponsert, der Information nicht nur zu grünen Themen dienen.

Unter dem Schaukasten wird ein Briefkasten angebracht, in den die Bürger ihre Wünsche an die Kommunalpolitik einwerfen können. Wer seine Kontaktdaten angibt, der bekommt auch eine Antwort auf sein Anliegen.

Mit der Aktion wollen die Grünen vor allem auf den Umstand hinweisen, dass sich in der Dorfmitte in Sachen Sanierung ihrer Meinung nach zu wenig tut. Seit 2012 sei man im Städtebauförderprogramm, außer der Sanierung des Schlossparks habe die Kommune aber bisher nichts an Maßnahmen umgesetzt. "Gerade der Marktplatz liegt aber den Weisendorfern sehr am Herzen", sagt Bürgermeisterkandidatin Christiane Kolbet. red