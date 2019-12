Wildflecken 02.12.2019

Grüne Wunder erleben

Anna-Maria Apelt stellt am Sonntag, 12. Januar, ihr Buch "Grüne Wunder erleben - Geschichten von Lebensentdeckungen in der Natur" vor. Beginn ist um 15.30 Uhr in Schroeder's Buchcafé in Wildflecken. A...