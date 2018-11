Grüne wollen Tempo 30 in Niederndorf

"Wir beantragen für die Niederndorfer Hauptstraße, ab Einmündung Vacher Straße/Peter-Fleischmann-Straße in Richtung Herzogenaurach die Geschwindigkeit auf Tempo 30 zu begrenzen. " So lautet der Wortlaut eines Antrags, den die Stadtratsfraktion der Grünen für die nächste Stadtratssitzung am Donnerstag, 29. November, stellt.

Man stellt den Antrag deshalb, weil sich im Stadtrat wahrscheinlich alle einig seien, dass die Anlieger der Niederndorfer Hauptstraße einer hohen verkehrsbedingten Belastung ausgesetzt sind. Durch die Umwidmung der Straße auf eine städtische Straße sei es der Stadt wieder möglich, wie schon einmal gehabt, die Geschwindigkeit auf Tempo 30 zu reduzieren. Das würde viele Belastungen senken. red