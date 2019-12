Grüne wollen Taten

In Sachen Umwelt- und Klimaschutz muss und kann Coburg nach Auffassung der Grünen mehr tun. "Wir stehen für konsequenten Klimaschutz auf kommunaler Ebene mit sozial gerechter Ausgestaltung", betonte Wolfgang Weiß, Stadtrat und Coburger Klimaschutzbeauftragter, bei der Vorstellung des Kommunalwahlprogramms am Donnerstag im "Grünen Büro" in der Steingasse.

Weiß erinnerte daran, dass Coburg schon seit 1993 Mitglied im Klimabündnis europäischer Städte sei. Es sei jetzt an der Zeit, effektive Maßnahmen zu ergreifen. So wollen die Coburger Grünen einen Umwelt- und Klimaschutzsenat einrichten, um dem Thema "den nötigen Stellenwert" zu geben. Die bisherige Kopplung mit dem Bausenat funktioniere wegen unterschiedlicher Interessenschwerpunkte nicht.

"Wir wollen die Energiewende vor Ort gestalten", so Weiß. Ziel der Grünen sei, dass sich Coburg bis 2030 ausschließlich mit erneuerbaren Energien versorgt. Dabei denke man nach den Worten der Oberbürgermeisterkandidatin Ina Sinterhauf nicht zuletzt an Solarzellen auf Dächern. Vorangehen sollten die städtischen Betriebe, die einen Wandel in deutlich kürzerer Zeit stemmen könnten. Einen Beitrag könne die Umstellung des Fuhrparks der Stadtverwaltung auf Elektromobilität und Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb leisten.

Die Stadt braucht ihre Bäume

Mehr Konsequenz wünschen sich die Grünen zudem bei der Sicherung der Artenvielfalt und der Begrenzung der Flächenversiegelung. Bäume in der Stadt seien von großer Bedeutung, um Temperaturextreme auszugleichen und Staub sowie Kohlendioxid auszufiltern, so Weiß. Der Erhalt und Ausbau des Bestands sollte daher stärker in den Fokus rücken. Und nicht zuletzt sollte das Augenmerk auf Müllervermeidung und Wiederverwendung liegen.

Nach den Worten von Vorstandssprecher Kevin Klüglein wünscht sich der Coburger Kreisverband eine "faire und nachhaltige Wirtschaft". Dies beginne mit der Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, etwa in Form der Direktvermarktung von Produkten landwirtschaftlicher Betriebe und Gärtnereien sowie der Stärkung von Stadtteil-Läden und einem "Innenstadt-Supermarkt".

Mit Industrie und Gewerbe wollen die Grünen das Gespräch suchen. Die Zukunft der Unternehmen liege im nachhaltigen Wirtschaften, so Klüglein. Diese bedeute insbesondere die Reduzierung von Treibhausgasen hin zu klimaneutralen Betrieben. Bei diesem Transformationsprozess komme der Wirtschaftsförderung eine Schlüsselrolle zu. Eine eigens dafür zu schaffende Stelle soll nach Auffassung der Grünen die Unternehmen auf dem Weg zum ökologischen Wandel beraten.

Ohne Wenn und Aber, so Ina Sinterhauf, stünden die Coburger Grünen hinter dem Ausbau der digitalen Infrastruktur. "Zugang zu schnellem Internet ist ein wichtiger Faktor ebenso für Unternehmen wie für Privathaushalte", betonte Klüglein. Gleiches gelte für den Mobilfunkstandard 5G. Gesundheitliche Bedenken seien ernst zu nehmen, so Vorstandsmitglied Michael Dorant. Es gebe aber technische Lösungen zur Verringerung der Strahlenbelastung etwa mittels kleinerer Funkantennen.

"Bei den Radwegen hat Coburg eine Menge Luft nach oben", so Dorant. Die Grünen wollen indes Coburg nicht nur "zur Fahrradstadt machen", sondern auch die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs "attraktiver und kostengünstiger" gestalten. Übergeordnetes Ziel sei, die Verkehrsemissionen deutlich zu senken. Zu prüfen sei da auch die Einführung einer City-Maut zur Steuerung des Verkehrsaufkommens in der Innenstadt, sagte Dorant. Ein kostenloses Park-&-Ride-System sollte nicht nur bei Großveranstaltungen, sondern als Dauereinrichtung angeboten werden. Zudem gelte es, Car-Sharing auszubauen.

All dies soll im Rahmen einer sozial gerechten Politik erfolgen, sagte Ina Sinterhauf. Familienfreundlichkeit, ein nachhaltiger sozialer Wohnungsbau, gleiche Bildungschancen und der Zugang zu Kulturangeboten auch für weniger Begüterte durch eine "Kultur-Card" könnten Coburg noch lebenswerter machen. red