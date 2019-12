Grüne wollen Proberäume für Lagarde

Proberäume auf dem Lagarde-Campus - das ist möglich, meinen Petra Friedrich, Ralf Dischinger und Ursula Sowa von der Stadtratsfraktion Grünes Bamberg. Sie halten den Bedarf für groß, nachdem vor einiger Zeit das "house of music" wegen Baufälligkeit geschlossen werden musste. "Viele Bands sind seither heimatlos", weiß auch Michi Schmitt, der Kandidat auf der grünen Stadtratsliste für 2020 ist. Zudem suchten Theatergruppen und weitere Kunstschaffende dringend nach Proberäumen, so der Kontakt-Festival-Aktive in der Pressemitteilung der Grünen weiter.

Jetzt in der Planungsphase für den Lagarde-Campus müsse nun der konkrete Bedarf an Proberäumen unter den Kulturschaffenden abgefragt werden, fordern die Grünen deshalb in einem Antrag. Diese Abfrage solle das Kulturamt übernehmen, so dass mit den Bedarfsmeldungen in der Folge das Konversionsamt eine Grundlage im weiteren Bebauungsplanverfahren hat. Die Grünen rufen alle auf, auch proaktiv beim Kulturamt zu melden, was sie brauchen. red