Grüne wollen Notstand ausrufen

In einem Antrag fordert die GAL-Fraktion im Bamberger Kreistag, angesichts des sich beschleunigenden Klimawandels den Klimanotstand ausrufen, wie es inzwischen viele Kommunen in Deutschland tun würden. "Mit dem Beschluss erkennt der Landkreis Bamberg an, dass trotz aller erfolgten Bemühun-gen wesentlich größere Anstrengungen unternommen werden müssen, um erfolgreich in der Region dem Klimawandel zu begegnen", heißt es in der Mitteilung der Grünen. "Wir müssen das Erreichte kritisch überprüfen, die Ziele neu definieren und viel konsequenter in die Umsetzung gehen", so Helga Bieberstein, stellvertretend für die ganze Fraktion. "Und die örtlichen gesellschaftlichen Kräfte wie Kirchen, Wirtschaft, Verbände, auch Fridays for Future müssen viel besser in diesen Prozess eingebunden werden", wird Fraktionsvorsitzender und Landratskandidat Bernd Fricke zitiert. red