Grüne wollen Haltestellen sanieren

Hakenkreuzschmierereien, überquellende Abfallbehälter, an denen sich Krähen zu schaffen machen, Glasscherben, mit Kippen übersäte Böden, fehlende Sitzgelegenheiten und vieles andere mehr stören die Grünen an einer Reihe von Bushaltestellen in Weisendorf. "Immer wieder werden wir von ÖPNV-Nutzern angesprochen, die sich über die unhaltbaren Zustände an den Haltestellen beklagen", so Gemeinderat Norbert Maier.

Es sei völlig unverständlich, sagt Gemeinderätin Christiane Kolbet, dass man sich so wenig um die Haltestellen kümmere. "Wir haben das nötige Personal im Bauhof und Weisendorf hat genug finanzielle Mittel, um die Sanierungen durchzuführen." Es sei völlig unverständlich, warum man die Infrastruktur so verwahrlosen lasse. Schließlich sei es doch erklärtes Ziel, die Bürger zu bewegen, den ÖPNV zu nutzen.

Nun soll es ein Antrag der Grünen an den Gemeinderat zur Haushaltssitzung am 16. Dezember richten. Die Grünen wollen eine deutliche Aufstockung der finanziellen Mittel für den Unterhalt von Bushaltestellen erreichen. Der Landkreis tue sehr viel für einen attraktiven ÖPNV, nun sei die Gemeinde am Zug, so die Grünen. red