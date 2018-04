Grüne wollen Bericht über Grünflächen

Zur Sitzung des Weisendorfer Marktgemeinderates am Montag, 16. April, beantragt die Fraktion von Bündnis '90/Die Grünen einen Sachstandsbericht zur Bewirtschaftung kommunaler Frei- und Grünflächen der Marktgemeinde Weisendorf. In ihrem Antrag verweist die Fraktion auf den Artikel 1 des bayerischen Naturschutzgesetzes. Darin heißt es: Naturschutz ist verpflichtende Aufgabe für Staat und Gesellschaft sowie für jeden einzelnen Bürger und für jede einzelne Bürgerin. So sind Staat, Gemeinden, Landkreise, Bezirke und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts verpflichtet, ihre Grundstücke im Sinn der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu bewirtschaften.



Den Badweiher im Blick

Die Grünen bitten unter anderem um die Beantwortung folgender Fragen. Welche Grün-, Acker-, Brach-, Ausgleichs-, Wald- und Streuobstflächen, Weiher und Bäche (Fließgräben) befinden sich im Eigentum der Marktgemeinde Weisendorf? Welche Zielsetzungen hat die Gemeinde mit den einzelnen Flächen, insbesondere Badweiher, Mühlweiher, Seebach, andere Fließgewässer, Wald, Ausgleichsflächen? Wie ist der Stand der aktuellen Planungen, Recherchen und Rückmeldungen zu der geplanten Neugestaltung des Badweihers? Welche Rückmeldungen, Hinweise, Anregungen gibt es seitens des Landratsamtes dazu? Wie ist der Stand bei der geplanten Renaturierung der Seebach?

Bürgermeister Heinrich Süß (UWG) weist auf Nachfrage unserer Zeitung ausdrücklich darauf hin, dass bei der Seebach, dem Badweiher und dem Mühlweiher sowie bei der Heckenpflege nichts ohne Einbindung der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) unternommen wird. Darauf werde auch immer bei entsprechenden Beschlüssen des Marktgemeinderates hingewiesen und das dürfte damit auch den Grünen bekannt sein. "Deshalb ist die Anfrage gar nicht so schlecht, damit hier wieder für Aufklärung gesorgt und den Gemeinderäten in Erinnerung gerufen werden kann." sae