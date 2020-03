Grüne wollen Antidiskriminierungsstelle

Im Jahr 2006 wurde auf Bundesebene eine Antidiskriminierungsstelle eingerichtet. Daran orientieren sich mittlerweile immer mehr Kommunen und etablieren solche Kontakt- und Beratungsstellen für ihre Bürger vor Ort in der Stadtverwaltung - in Bayern z. B. in München, Nürnberg, Regensburg, Augsburg und Erlangen.

Die Bamberger Grünen wollen nun eine Antidiskriminierungsstelle auch im Bamberger Rathaus, so beantragt das aktuell Grünen-Stadträtin Kiki Laaser. "Ausgrenzung und Benachteiligung kann aufgrund vielfältiger Aspekte erfolgen", begründet Laaser. "Nicht nur Rassismus kann der Hintergrund sein. Menschen werden auch diskriminiert aufgrund ihres Alters oder Geschlechts, der sexuellen Orientierung, einer Behinderung oder chronischen Erkrankung, der Religion, der Weltanschauung oder wegen ihres finanziellen Status." Nach dem Vorschlag der Grünen soll die Stelle probeweise für ein Jahr eingerichtet werden. red