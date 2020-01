Grüne wollen alte Arzneimittel sammeln

Die Herzogenauracher Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat im Vorfeld der nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag, 30. Januar, eine Anfrage an die Verwaltung gestellt, inwieweit die Stadt über das Forschungsprojekt "Rückgewinnung und Verwertung von Wirkstoffen aus Altarzneimitteln" informiert ist und welche Absichten sie hat, dieses aktiv zu unterstützen.

Aktuell werden Altarzneimittel in Deutschland hauptsächlich über den Hausmüll und anschließende Müllverbrennung entsorgt. Auch Altarzneimittel, die in Apotheken und über Wertstoffhöfe gesammelt werden, gelangen über die zuständigen Deponien schließlich in die Müllverbrennung, was nicht gerade eine nachhaltige Lösung darstelle, heißt es in der Anfrage der Grünen.

Antrag an den Stadtrat

Seit einiger Zeit läuft in Erlangen das Forschungsprojekt "Rückgewinnung und Verwertung von Wirkstoffen aus Altarzneimitteln". Infos dazu gibt es online unter http://www.medchem.uni-erlangen.de/heinrichlab/altarzneimittel.shtml. Dabei werden Altarzneimittel in den Apotheken abgegeben, den Vorgaben des Forschungsprojektes entsprechend vorsortiert und abschließend in einen speziell dafür bereitgestellten Sammelcontainer gebracht.

Für den Fall, dass die Stadt zu dieser Thematik noch keinen konkreten Plan habe, beantragen die Grünen die aktive Unterstützung des Forschungsprojektes. Im Detail schlagen die Stadträte in ihrem Schreiben vor, eine geeignete Aufstellfläche für den Sammelcontainer zur Verfügung zu stellen sowie die Thematik bekanntzumachen und die Bürger dafür zu sensibilisieren, zum Beispiel auf der Homepage der Stadt, durch Veröffentlichung im Amtsblatt und durch gemeinsame Aktionen mit den teilnehmenden lokalen Apotheken. red