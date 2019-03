Grüne wollen Aktionsplan gegen das Artensterben

21,06 Prozent der Weisendorfer Wahlberechtigten haben das Volksbegehren "Rettet die Bienen!" unterzeichnet. Das zeige, so die Grünen, dass den Weisendorfen das Thema Artenschutz auf den Nägeln brennt. Zur Sitzung des Gemeinderats, heute, Montag, 11. März, hat die Fraktion daher einen Antrag gestellt, vor Ort mit den Bauhofmitarbeitern, dem Obst- und Gartenbauverein, dem Bund Naturschutz, Landwirten und interessierten Bürgern einen kommunalen Aktionsplan gegen das Artensterben zu erstellen, teilt Christiane Kolbet mit.

Zielsetzungen könnten hierbei sein kommunale Grünflächen in Blühflächen umzugestalten, die Entsiegelung von asphaltierten oder überbauten Flächen - zum Beispiel den Pausenhöfen - und die Sensibilisierung von Bauhofmitarbeitern bei der Grünpflege (keine Mahd bei Bienenflug).

Häuslebauern und Hausbesitzern wollen die Grünen Pflanzpläne für ihre (Vor-)Gärten an die Hand geben, die auch dem Umstand Rechnung tragen, dass viele Menschen nur wenig Zeit für Gartenarbeit haben.

Zudem wünschen sich die Grünen eine Wildbienenbeute im Schlosspark. In den Aischgrundgemeinden gibt es dafür bereits sehenswerte Beispiele: In Diespeck an der Aisch steht eine Beute in Gestalt eines Teichwirts, in Uehlfeld trifft man den Pfarrer Veit vom Berg vor der Jakobuskirche, im Kräutergarten in Vestenbergsgreuth grüßt Martin Bauer und am Kräuterrundweg steht eine farbenprächtige Kräuterfrau.

Zu Weisendorf, so Norbert Maier und Christiane Kolbet, würde die "Blummazupferin" passen, die an den einstigen Ringelblumenanbau in Weisendorf erinnert. red