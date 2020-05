Grüne wählen ihre Fraktionsspitze

Bei der ersten Sitzung der Kreistagsfraktion der Grün-Alternativen Liste Bamberg Land wurde mit Bernd Fricke, Zweiter Bürgermeister aus Stegaurach, und Kreisrätin Helga Bieberstein die Fraktionsspitze gewählt. Die GAL wurde erstmals als zweitstärkste Liste in den Kreistag gewählt, was zahlreiche Vertretungen in den verschiedensten Gremien und Zweckverbänden mit sich bringe, heißt es in der Pressemitteilung der Fraktion.

Einig war sich die Fraktion, dass der Landkreis angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie - etwa Autoindustrie, Klimawandel, Umweltsituation, gesellschaftliche Akzeptanz der Landwirtschaft, Zukunft des ÖPNV und der Mobilität - vor riesigen Herausforderungen steht. "Wir setzen uns dafür ein, dass die großen Fraktionen des Kreistages eine gemeinsame Agenda an Themen und Zielen für die nächsten sechs Jahre erarbeiten. Nur in einer konstruktiven Zusammenarbeit über die Fraktionsgrenzen hinweg werden wir diese Herausforderungen gut bewältigen können. Was in der Stadt Bamberg möglich ist, sollte erst recht auch im Landkreis Bamberg möglich sein", so Fraktionsvorsitzender Fricke. red