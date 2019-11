Grüne unterstützen Projekt

Die Handwerkskammer Oberfranken hofft auf finanzielle Förderung für ein Projekt in Coburg, das ein bundesweites Modellprojekt für innovative Bildungsstrategien werden kann. Das sieht nicht nur die oberfränkische Landtagsabgeordnete der Grünen, Ursula Sowa, so, sondern auch das bayerische Wirtschaftsministerium: Es hat das Projekt mit dem Titel "Innovative Lernorte Coburg" in seine Vorschlagsliste für die High-Tech-Offensive des Freistaates Bayern aufgenommen. Dieses Strategiepaket wird derzeit in der bayerischen Staatskanzlei erarbeitet.

MdL Sowa macht sich nun explizit stark für das oberfränkische Bildungsprojekt in Coburg und bittet Ministerpräsident Markus Söder persönlich in einem Schreiben um Unterstützung und um Aufnahme des Projekts in die Endauswahl für die High-Tech-Offensive.

"Dass sich die Handwerkskammer für unsere Region so engagiert, beispielsweise aktuell mit Planungen für Coburg und Bamberg, ist ein echter Gewinn für Oberfranken", sagt Sowa.

Aufwertung von Coburg

Auch Ina Sinterhauf, OB-Kandidatin der Coburger Grünen, sieht darin eine mögliche positive Aufwertung des Standortes Coburg: "Über innovative Ausbildung können indirekt kleine und mittelständische Unternehmen sowie das Handwerk gefördert und der ländliche Raum in Oberfranken gestärkt werden. In Coburg kann ein solches Projekt zudem auf vorhandene Strukturen und Netzwerke bauen." red