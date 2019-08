Grüne unternehmen Fahrradtour mit MdB

Am Montag, 19. August, lädt der Kreisverband Lichtenfels von Bündnis 90/Die Grünen zusammen mit den Grünen-Ortsgruppen von Burgkunstadt, Altenkunstadt und Weismain alle Bürger zur Fahrradtour von Burgkunstadt ins Kleinziegenfelder Tal ein. Als besonderer Gast wird Bundestagsabgeordneter Stefan Schmidt, Sprecher für kommunale Finanzen, die Tour begleiten. Start ist um 11 Uhr am Bahnhof in Burgkunstadt. Von dort geht es über die Mainauen nach Altenkunstadt und dann weiter nach Weismain. Um 16 Uhr wird MdB Stefan Schmidt in der "Schrepfersmühle" dann Aktuelles aus dem Bundestag berichten.Willkommen sind alle Interessierten. red