Grüne Teestunde mit Ursula Sowa

Unter dem Motto "Zuhören und Handeln" lädt Ursula Sowa zur grünen Teestunde ein. Im Rahmen kurzer Gespräche besteht die Möglichkeit über landespolitische Anliegen zu sprechen, Fragen zu klären oder einen allgemeinen Einblick in die Arbeit einer Abgeordneten zu bekommen. Die Landtagsabgeordnete Ursula Sowa (Grüne) begrüßt dazu am 4. Mai von 10 bis 13 Uhr interessierte Bürger in ihrem Büro am Markusplatz 6. Um vorherige Anmeldung an oberfranken@ursula-sowa.de oder Telefon 0951/22200802 wird gebeten. red