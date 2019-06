Grüne tauschen sich in Heroldsbach aus

Die Grünen laden am Donnerstag, 6. Juni, um 19.30 Uhr in den "Lindenhof" am Löffelholzweg 6 in Heroldsbach ein zum gegenseitigen Kennenlernen und Miteinanderreden. Karl Waldmann (Fraktionsvorsitzender...