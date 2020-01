Grüne stellen Programm vor

Die Höchstadter Grünen werden am morgigen Mittwoch, 29. Januar, ab 18.30 Uhr im Restaurant "Aischblick", der Öffentlichkeit ihr Programm und die Ziele grüner Politik in Höchstadt vorstellen. Anschließend, ab circa 19.30 Uhr, wird Werner Friedrich in einem Kurzreferat über die Wasserstofftechnologie als Zukunftsperspektive informieren. Auch Manfred Bachmayer wird als Landratskandidat Positionen grüner Politik im Landkreis vorstellen. red