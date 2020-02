Grüne stellen Liste für Stadtratswahl vor

Am Donnerstag, 6. Februar, stellen sich die Kandidaten der Bündnis 90/Die Grünen -Bürger für Umwelt für Stadtrat und Kreistag 2020-2026 im Landgasthaus "Zum goldenen Kreuz" in Untererthal vor. Beginn ist um 19.30 Uhr. Neben den Stadträten Elisabeth Assmann und Florian Röthlein stehen auch weitere Kandidaten Rede und Antwort zu Themen, die den Ober-, Untererthalern und Hammelburgern am Herzen liegen. red