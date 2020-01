Grüne starten Infotour

Bündnis 90/Die Grünen starten am 2. Februar um 18 Uhr im Saal des Gasthauses "Zum Bären" in Münnerstadt ihre Informationstour durch die Stadt und ihre Stadtteile, heißt es in einer Pressemittelung. Die Kandidaten für die Stadtratswahl wollen den Bürgern in zwölf Veranstaltungen ihr Programm unter dem Slogan #Ein(t)Muerscht präsentieren, sich selbst vorstellen und vor allem auch zuhören und ins Gespräch kommen.

Auf dem "Tourfahrplan" stehen folgende Stationen: 6. Februar, 19 Uhr Kleinwenkheim, Vereinsheim; 7. Februar, 19 Uhr, Windheim, Vereinsheim Alte Schule; So. 9. Februar, 18 Uhr, Reichenbach, Sportheim; Donnerstag, 13. Februar, 19 Uhr Althausen, Vereinsheim; Sonntag, 16. Februar, 10 Uhr, Burghausen, Sportheim; Donnerstag, 27. Februar, 19 Uhr Brünn; Sonntag, 1. März, 18 Uhr Wermerichshausen, Schützenhaus; Donnerstag, 5. März, 19 Uhr Fridritt, Alte Schule; Freitag, 6. März, 19 Uhr Seubrigshausen, Sportheim; Sonntag, 8. März, 10 Uhr, Großwenkheim, Sportheim; Sonntag, 8. März, 18 Uhr, Münnerstadt "Zum Bären". Manuela Rottmann bewirbt sich für Bündnis 90/Die Grünen als Landrätin. Sie wird bei der Auftakt- sowie der Schlussveranstaltung der Informationstour mit dabei sein. red