Die Bamberger Grünen befassen sich bei ihrem Plenum am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr in der Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg, Schillerplatz 9, mit dem Thema Tourismus. Juliane Fuchs aus dem Kreisvorstand und Vera Mamerow aus dem Beirat laden unter dem Titel "Tourismus in Bamberg - was auf uns zukommt" zum Mitdiskutieren ein. Darüber hinaus wird auch der "Grüne Becher" des Monats an Ehrenamtliche verliehen. red