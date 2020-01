Grüne organisieren Preisschafkopf

Ein öffentliches Preisschafkopfturnier der Grünen findet am Sonntag, 5. Januar, statt. Organisatoren sind die Grünen in Rhön-Grabfeld um Yatin Shah gemeinsam mit der Grünen Liste Münnerstadt. Beginn ist um 17 Uhr im Gewölbekeller des Bayerischen Hofs, Einlass ist bereits um 16.30 Uhr. Anmeldungen nimmt Christine Martin per E-Mail unter tini.martin@icloud.com bzw. telefonisch unter 0171/680 22 99 entgegen. sek