Grüne Marktstraße wird gesperrt

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Hofheim teilt mit, dass in der Grünen Marktstraße in Hofheim die Kanalanschlüsse erneuert werden. Aus diesem Grund ist die Grüne Marktstraße ab Montag, 27. Januar, für den Verkehr gesperrt. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis Freitag, 27. März. Die Umleitung führt in die Landgerichtsstraße. red