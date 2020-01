Grüne Liste für Frensdorf

Zum ersten Mal tritt in der Gemeinde Frensdorf bei den Kommunalwahlen eine Grüne Liste an. Unter den Kandidaten, die in der Nominierungsversammlung im Gasthaus "Zur Grünen Linde" in Vorra auf die 14 Listenplätze gewählt wurden, sind Vertreter aus der Landwirtschaft sowie aus pädagogischen, betriebswirtschaftlichen, künstlerischen, technischen und handwerklichen Berufen.

In der Versammlung wurde die Zusammensetzung der Liste sehr positiv aufgenommen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Kandidaten kämen aus verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde Frensdorf und hätten eine positive Gemeindepolitik für die gesamte Gemeinde im Blick.

Was die Liste umsetzen will

Unter dem Motto "Gestalten statt verwalten" legte die Grüne Liste Frensdorf ihre Schwerpunkte fest: Die Gemeinde soll im Bereich Natur- und Umweltschutz einen Umweltschutz-Masterplan erarbeiten und durch einen Umweltausschuss regelmäßig überprüfen lassen. Die Unterstützung einer nachhaltigen Landwirtschaft und die Förderung regionaler Produkte sollen weitere Bausteine einer ökologischen Gemeinde-Entwicklung sein. Die integrierte Regional- und Dorfentwicklung soll sich außerdem in innovativen sozialen und kulturellen Projekten niederschlagen, wie etwa einem sozial-kulturellen Zentrum oder einer sozial-ökologischen Modellsiedlung. Ferner waren sich alle Teilnehmer der Versammlung einig, dass die Gemeinde besser an den ÖPNV angebunden werden müsse. Bürgerbeteiligung, Transparenz und das intensivere Nutzen öffentlicher Zuschüsse waren weitere Diskussionspunkte.

Die Kandidaten stellen sich vor: am 20. Januar in Vorra ("Zur Grünen Linde"), am 24. Januar in Reundorf (Gastwirtschaft Dotterweich) und am 28. Januar in Herrnsdorf (Gastwirtschaft Barnikel). Beginn ist jeweils um 19 Uhr. red