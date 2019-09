Grüne laden zum Stammtisch ein

Die Grünen Bamberg-Land laden am heutigen Donnerstag, 26. September, zum offenen Grünen-Stammtisch ein. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Pizzeria "La Minerva", Hauptstraße 43, in Buttenheim. Im kommenden Frühling finden die Kommunalwahlen statt. Die Wahlen werden entscheidend sein, da in den kommenden sechs Jahren der Klimaschutz vor Ort konsequent angegangen werden muss. Der Grünen-Kreisverband lädt hierzu alle zu einem offenen Stammtisch ein. Gemeinsam soll darüber gesprochen, welche Themen für die Wahl interessant werden und welche Themen auf keinen Fall unter den Tisch fallen dürfen. Auch über eine grüne Liste vor Ort wird debattiert. red